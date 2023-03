Laura Smet, étreinte et bisou à David : rare moment de complicité "avec son coeur" en photo !

Le cliché a d'ailleurs fait son petit effet auprès des internautes, dont le coeur a fait boom en constatant autant de tendresse et de bienveillance entre les deux aînés de Johnny Hallyday : "Que c'est bon de vous voir tous les deux aussi proches. Vous êtes beaux", "Ensemble et c'est tout", "Une belle histoire d' amour fraternelle, l' inconditionnel, celui qui vous rend plus fort", "Frangin et frangine." Même David n'a pu s'empêcher de commenter ce souvenir avec trois coeurs rouges, symbole de tout l'amour qu'il porte à Laura, avant de repartager la photo dans sa propre story (voir notre diaporama) et d'indiquer : "Jamais très loin ma sister".

David et Laura, toujours là l'un pour l'autre

La distance, le travail et la vie de famille les séparent, mais Laura Smet et David Hallyday font toujours en sorte d'être là l'un pour l'autre dans les plus grands moments de leur vie. Outre les terribles adieux à leur papa il y a plus de cinq ans, ils s'étaient retrouvés de manière plus joyeuse le 1er décembre 2018 et le 15 juin 2019, jour des mariages civil et religieux de Laura Smet avec Raphaël Lancrey-Javal, père de son fils Léo, 2 ans. Des instants précieux et inoubliables qui resteront à jamais gravés dans leurs esprits. Le meilleur moyen de Vivre pour le meilleur, comme le faisait si bien leur célèbre papa.