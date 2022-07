Nathalie Baye donne des nouvelles de sa fille Laura Smet "heureuse et structurée"

À 74 ans, Nathalie Baye n'a rien oublié de ses instants magiques avec Johnny Hallyday au début des années 1980. Malgré sa brève relation avec l'actrice et le fait qu'il ne l'ait pas épousé, le rockeur lui a offert le plus beau des cadeaux : sa fille Laura Smet, aujourd'hui âgée de 38 ans. Un cadeau précieux car il s'agit de l'unique enfant de Nathalie Baye.

Mais comme beaucoup d'enfants, Laura Smet, aujourd'hui maman d'un petit garçon d'un an et demi prénommé Léo qu'elle a eu avec son mari Raphaël Lancrey-Javal, a aussi connu sa petite période sombre. Ce dimanche 31 juillet, Nathalie Baye a accordé une interview au Journal du Dimanche (JDD) dans laquelle elle est revenue sur la dépression qu'a vécu sa fille Laura à l'âge de 24 ans. À l'époque, la jeune femme était sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. "Il y a eu des épreuves mais Laura les a surmontées. La sortie de l'adolescence a été difficile", a témoigné l'actrice de 74 ans. En 2019, Nathalie Baye, qui avait signé la préface du livre Des lumières sur le ciel de Bénédicte Chenu, s'est exprimée sur le sujet de la schizophrénie au Parisien . Elle faisait allusion à la dépression vécue par sa fille Laura une dizaine d'années auparavant : "Lorsqu'on est passé par des épreuves aussi difficiles, on est d'autant plus touchés par le combat d'autres parents. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être usant", avait-elle dit.

"Je n'ai jamais douté d'elle"

Aujourd'hui et se sentant mieux dans sa peau, Laura Smet - qui a été prise dans le tourbillon médiatique lié à l'héritage de Johnny Hallyday - est une jeune femme "heureuse et structurée", à en croire les propos de sa maman Nathalie Baye dans le JDD. Celle-ci semble avoir table rase du passé comme elle a affirmé dans cette interview : "Si l'on ne veut pas de ces moments-là, alors il ne faut pas avoir d'enfants. Les mauvais souvenirs de la sortie d'adolescence sont oubliés. Le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant, c'est la confiance : je n'ai jamais douté d'elle", a-t-elle conclu.