Johnny Hallyday : Nathalie Baye, nostalgique, partage une adorable photo avec lui et leur fille Laura

Entre Nathalie Baye et le regretté Johnny Hallyday, ce fut le grand amour entre 1982 et 1986. Un amour qui s'est renforcé lorsque leur fille Laura Smet est venue au monde le 15 novembre 1983. Même si son couple avec le père de Laura n'a duré que quelques années, Nathalie Baye n'en n'est pas moins nostalgique de ses moments passés avec lui.

Elle l'a prouvé vendredi 15 juillet 2022 en publiant sur son compte Instagram, une photo de famille où on aperçoit la comédienne vêtue d'un col roulé, son compagnon Johnny Hallyday et leur fille Laura assis sur un canapé. Une photo qui transpire la joie de vivre. "On était si jeunes...!", a écrit Nathalie Baye en légende de ce cliché qui rend ses abonnés émerveillés. "Vous respiriez le bonheur ou incarniez le bonheur, en tout cas, il y a le mot bonheur sur cette photo", "Magnifique cette photo de famille qui reflète l'Amour et le Bonheur... Souvenirs heureux", "Merci Nathalie pour le partage de cette jolie photo de famille", "Et vous formiez un très beau couple. Vivre avec Johnny était une aventure en soi, mais l'amour était bien là, on le ressent tellement sur cette photo, magnifique !", peut-on lire dans les commentaires.