Diaporama : Laura Tenoudji et Christian Estrosi : Leur fille Bianca (5 ans) déjà en mode été, la vie est douce à Nice

Laura Tenoudji et Christian Estrosi : Leur fille Bianca (5 ans) déjà en mode été, la vie est douce à Nice

Christian Estrosi, maire de Nice, et sa femme Laura Tenoudji-Estrosi - Montée des marches du film " Mascarade " lors du Festival International du Film de Cannes. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Bestimage

Deux tourtereaux assortis, à l'image de leurs tenues blanches ainsi que de leurs lunettes de soleil. Christian Etrosi, le maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji, Bianca, leur fille, accompagnés des petits enfants du maire, de l'artiste sculpteur Richard Orlinski, sa compagne, Elisa Bachir Bey et la chanteuse Carla Lazzari ont assisté à l'ouverture du 150eme Carnaval de Nice "Roi des Trésors du Monde". © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

Sur ce cliché, ils affichent tous les deux un grand sourire, alors qu'ils semblent encore être à table. Laura Tenoudji et Christian Estrosi : les vacances en famille sont finies © Instagram

Un déjeuner qu'ils ont visiblement pris au bord de la plage. Exclusif - Christian Estrosi, le maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji et leur fille Bianca durant la Grande Parade de Noel sur l'avenue Jean Médecin, à Nice © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

Sur deux autres images partagées par celle que l'on connaît également sous le nom Laura du web, leur fille Bianca est posée sur une chaise, les jambes à l'air. Bianca, fille de Laura Tenoudji et Christian Estrosi, sur Instagram. © Instagram, Laura Tenoudji

Elle semble être en train de profiter des magnifiques rayons de soleil qui surplombent la côte d'Azur, là où la famille est installée. Christian Etrosi, le maire de Nice, sa femme Laura Tenoudji, Bianca, leur fille, accompagnés des petits enfants du maire, de l'artiste sculpteur Richard Orlinski, sa compagne, Elisa Bachir Bey et la chanteuse Carla Lazzari ont assisté à l'ouverture du 150eme Carnaval de Nice "Roi des Trésors du Monde" à Nice, France, le 11 février 2023. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert

