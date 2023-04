Laura Tenoudji et Christian Estrosi : Leur fille Bianca (5 ans) déjà en mode été, la vie est douce à Nice

Voilà encore une belle sortie organisée par le couple, après leurs vacances dans une charmante station de ski en février, suivies dans la foulée de la 150e édition du Carnaval de Nice. Pour rappel, Laura Tenoudji est également la maman de Milan, né de sa précédente relation avec Michael Tapiro, directeur de l'école dédiée aux métiers du sport business, la Sports Management School. Christian Estrosi a lui aussi d'autres enfants, à savoir deux filles : Laetitia et Laura, nées en 1985 et 1988 de sa précédente union avec Dominique Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes.

Laura Tenoudji et Christian Estrosi s'étaient rencontrés pour la première fois à Nice en 2013 pour un événement professionnel, avant de finalement se rendre à l'évidence : ils étaient faits l'un pour l'autre. "On a travaillé sur un événement digital à Nice, à l'occasion du salon Innovative city, il y a trois ans. Au départ, c'était purement professionnel et on s'est rapproché en février dernier", racontait a journaliste à Nice-Matin en 2016. Depuis, ils se ne quittent plus, et filent donc le parfait amour aux côtés de leurs enfants Milan et Bianca.