Laura Tenoudji et Christian Estrosi s'éclatent à la montagne, leur fille Bianca déjà très douée pour le ski !

Les vacances du mois de février battent leur plein et de nombreux vacanciers en profitent pour se rendre dans les montagnes pour profiter des joies des sports d'hiver - pour les plus chanceux d'entre eux. Parmi eux, une famille bien connue des Français qui aiment allumer leur écran de télévision dès le matin et de ceux qui suivent la politique. En effet, la journaliste de Télématin Laura Tenoudji et son mari Christian Estrosi, le maire de Nice, profitent actuellement d'un break bien mérité en haut des sommets.

Et pour ne rien gâcher, les deux amoureux ont emmené avec eux leur enfant, la petite Bianca. À en juger par les dernières publications sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, de Laura Tenoudji, on peut aisément en déduire que tout le monde s'amuse énormément et passe du bon temps !

Désormais Bianca ne rêve plus de combinaison violette ou rose à paillettes

Dans un premier post dévoilé mercredi 22 février, celle que l'on connaît également sous le nom Laura du web écrit : "Merci à la série Wednesday d'avoir mis le noir à l'honneur. Désormais Bianca ne rêve plus de combinaison violette ou rose à paillettes. Mercredi a détrôné la reine des neiges". Un message plein d'humour et de bonne humeur qu'elle a accompagné de deux émojis pleurant de rire, pour légender et illustrer au mieux la vidéo de la petite fille en train de dévaler les pentes avec une aisance folle ! Une véritable petite championne de ski du haut de ses cinq ans seulement.