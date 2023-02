Laura Tenoudji et Christian Estrosi en fête : le couple resplendissant pour le carnaval de Nice

Décidément, ils n'arrêtent jamais en ce moment ! Après quelques jours passés à profiter des joies de la montagne et des sports d'hiver qu'offrent ces cadres d'exception, le couple formé par Laura Tenoudji et Christian Estrosi s'est fendu d'une apparition en publique particulièrement remarqué. En effet, après s'être éclatés dans les sommets des Alpes, où l'on a pu voir le fruit de l'amour, la petite Bianca aujourd'hui âgée de 5 ans, démontrer ses talents et autres prédispositions pour le ski, la journaliste et l'homme politique ont profité des festivités à Nice. La capitale du département des Alpes-Maritimes a accueilli le carnaval, une édition historique soit-dit en passant puisqu'il s'agit de sa 150ème édition !

Pour l'occasion, après avoir profité avec leur fille en copie conforme de Mercredi Addams quelques heures plus tôt, celle que l'on connaît également sous le nom Laura du web et le maire de Nice ont accueilli de nombreux invités pour le retour du Grand Bal du Veglione à l'Opéra de Nice le 25 février 2023. Un bal atypique où toutes les personnes conviées pouvaient venir profiter de cette soirée, gratuite, à la seule condition d'être costumé. Ainsi, plusieurs sessions différentes se sont succédées, allant du classique bal viennois au bal "musette", puis des années disco, pop, rock, ainsi que de la musique électro avec un DJ pour enflammer ce moment de fête.

Des invités prestigieux

Les deux tourtereaux, mariés depuis 2016, sont apparus particulièrement complices durant cette soirée. On a pu les voir se prêter pleinement au jeu, étant costumés et masqués ! Ils ont également pris la pause devant les photographes présents, en compagnie notamment de certains collaborateurs de Christian Estrosi. On a ainsi pu apercevoir à leurs côtés Robert Roux, adjoint au maire de Nice délégué a la culture, Bertrand Rossi, le directeur de l'Opéra de Nice, Pascal Condomitti, adjoint au maire de Nice ou encore Marc Concas, l'adjoint au maire de Nice délégué à l'Éthique, à l'Opera, à la Musique et au projet Victorine, et avocat. De quoi assurer à coup sûr la réussite de cette prestigieuse soirée.