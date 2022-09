Diaporama : Laure Manaudou : Son ex Frédérick Bousquet débarque en soutien pour leur fille Manon, et assure !

Laure Manaudou : Son ex Frédérick Bousquet débarque en soutien pour leur fille Manon, et assure !

Laure Manaudou et Frédérick Bousquet - Montée des marches du film "La princesse de Montpensier" lors du 63e Festival de Cannes

Laure Manaudou et Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015. © Christophe Aubert via Bestimage

Frédérick Bousquet et Laure Manaudou - Dîner de gala de la mode contre le sida au Pavillon d'Armenonville.

10 / 12

Exclusif - No Web - No Tabloids - Jeremy Frerot et sa femme Laure Manaudou - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. © Cyril Moreau / Bestimage