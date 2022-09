Laure Manaudou : Son ex Frédérick Bousquet débarque en soutien pour leur fille Manon, et assure !

La rentrée a sonné pour les enfants et bien sûr leurs parents qui les accompagnent en ce jour si important. Et c'est aussi le cas de Laure Manaudou et son aînée Manon (12 ans). Et l'immense jeune fille a eu le droit à une escorte de choix puisque c'est son célèbre papa qui est venu apporter son aide à son ex, ce jeudi 1er septembre. L'ancien nageur de 41 ans a rejoint Laure Manaudou dans le sud-ouest afin d'accompagner Manon sur le chemin de l'école. "Bonne rentrée à tous", a partagé le papa fier, sur une photo de lui à vélo, avec sa fille derrière lui.

"Go faire la rentrée de ma fille à vélo, l'année prochaine, je la fais en rollers", a ajouté le sportif, sur une autre story, cette fois-ci en format vidéo. Frédérick Bousquet affiche un large sourire, visiblement ravi de partager ce moment avec Manon, qui doit rejoindre cette année la sixième. Laure Manaudou devait probablement avoir déjà pas mal de choses à gérer en cette rentrée puisqu'elle est aussi la maman de deux autres enfants, fruits de ses amours avec Jérémy Frérot, Lou (4 ans) et le petit dernier (né le 9 janvier 2021, dont le prénom n'a pas encore été dévoilé). Et heureusement, elle peut encore compter sur le soutien de son ex pour leur fille unique.

Une adolescente vraiment gâtée

Ce qui n'a pas dû déplaire à Manon, principale intéressée. En effet, l'adolescente semble très proche de son papa, qui la gâte. Cet été, elle a été vue à de nombreuses reprises aux côtés de Frédéric Bousquet, qui n'a pas manqué de partager quelques uns de leurs moments de complicité sur Instagram. Manon, qui a hérité des beaux yeux bleus de son papa, et de la grandeur de ses deux illustres parents, était récemment auprès de lui pour une journée avec restaurant et pédicure à la clé. La jeune fille est loin d'être à plaindre, gâtée par ses deux parents. Et après avoir été reboostée par ces vacances de rêve, l'adolescente de 12 ans a pu attaquer cette rentrée du meilleur pied. Et le tout, à vélo, dans un esprit sportif qu'elle sait définitivement de qui tenir.