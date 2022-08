Laure Manaudou : Son ex Frédérick Bousquet chouchoute leur très grande fille Manon, un moment de rêve

Les vacances sont presque terminées, mais cela n'empêche pas de profiter jusqu'au bout ! Si Laure Manaudou s'éclate actuellement du côté de la dune du Pilat avec son chéri Jérémy Frérot et ses enfants, sa fille Manon (12 ans) a la chance de passer de bons moments avec son papa, Frédérick Bousquet. Enfant de deux des plus grands champions de la natation française, la jeune fille a naturellement de bons gènes et on ne devrait pas tarder à la voir s'essayer au sport tant elle semble déjà grande pour son âge.

Il faut dire que Manon est particulièrement gâtée par ses parents, qui n'hésitent pas à lui offrir de beaux cadeaux, comme ce fut le cas en février dernier lorsque son père l'a emmenée pour un voyage de rêve à Tahiti. Une expérience de folie dans l'un des lieux les plus paradisiaques de la planète où Frédérick Bousquet et sa fille ont eu droit à une superbe visite de la faune et la flore locale. L'occasion de se rendre compte de la très belle complicité que le beau gosse de 41 ans a su tisser avec sa fille et après les vacances à l'étranger, c'est en France que le duo a décidé de passer du bon temps.

Petit déjeuner copieux et manucure pour Manon

Actif sur les réseaux sociaux, Frédérick Bousquet aime bien partager des moments de vie avec ses 32 000 abonnés sur Instagram et ce matin, c'était sortie à deux avec Manon pour une belle matinée. Comme il l'a publié dans sa story, on peut voir Manon, toute heureuse, assise à la table d'un restaurant en train de savourer un copieux petit-déjeuner à deux. "Breakfast date", écrit l'ancien nageur en y ajoutant un emoji coeur. Après s'être fait plaisir pour le repas, la nièce de Florent Manaudou s'est faite chouchouter par son père qui lui a offert plusieurs soins du corps. Sur la photo, on peut voir Manon, bien relaxée, en train de profiter de nombreux soins. "Important ! Prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des siens", ajoute le sportif sur sa photo, ce qui semble le faire bien rire. Le résultat de la manucure et de la pédicure est particulièrement réussi, comme on peut le voir dans la story (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Un beau moment à deux pour Frédérick Bousquet et sa fille Manon, qui profitent d'une magnifique matinée ensoleillée pour se faire plaisir !