Laure Manaudou : "C'est papa !", elle et le petit Lou, trop fiers de Jérémy Frérot et son improbable aventure

Le 27 août 2022,Jérémy Frérot a réalisé l'un de ses plus grands rêves. Actuellement en Gironde avec sa femme Laure Manaudou et leurs enfants Lou (4 ans) et le petit dernier (né le 9 janvier 2021, dont le prénom n'a pas encore été dévoilé), le chanteur semble être un conducteur d'avion hors pair. Admirative et très fière, l'ancienne sportive - mariée au chanteur depuis le 12 mai 2018 - a ainsi partagé le vol de son mari, accompagnée de ses enfants, naturellement présents pour voir les performances de leur papa. "C'est papa ! C'est papa !" commente la nageuse olympique. Une très belle performance pour l'ancien membre du groupe des Fréro Delavega, qui peut désormais souffler après les événements bouleversants de l'été.

En effet, le couple a été forcé de quitter en urgence leur domicile, menacé par les violents incendies qui ont ravagés les forêts de Gironde. "Hier, depuis le chemin qui mène à chez moi, je voyais les flammes de la forêt, cela grossissait et cette nuit, on a dû évacuer, il y avait trop de fumée, c'était intenable", racontait-il au Parisien avant d'ajouter : "Cela rentrait dans la maison, impossible de s'endormir, on a eu peur de s'intoxiquer et de ne jamais se réveiller (...) Nous avons trois enfants avec Laure et on n'avait pas envie qu'on vienne nous réveiller à 4 heures du matin. Donc, on a joué la précaution. Puis le maire a ensuite demandé à toute la zone d'évacuer".

Maman de Manon (12 ans, fruit de son amour avec Frédérick Bousquet), Laure Manaudou a récemment soutenu son chéri au lancement de la collection de vêtements liés à son restaurant Le Pestacle situé sur le port de La Teste-de-Buch. Un lieu convivial où le chanteur de 32 ans peut pousser la chansonnette accompagné d'amis à lui et où sont proposés de nombreux plats (et surtout pizzas) et dégustations de vins. Le couple semble n'avoir jamais été aussi complice et amoureux. Si discrets sur les réseaux sociaux, Laure Manaudou et l'ancien candidat de The Voice ont brisé leurs habitudes cet été, faisant le bonheur de leurs communautés en partageant de précieux moments de famille.