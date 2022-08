Laure Manaudou : Sa fille Manon partage les mêmes beaux yeux bleus que son père, Frédérick Bousquet

Même si la fin des vacances approche à grands pas, il reste encore quelques jours pour en profiter et Manon Manaudou l'a bien compris. La jeune fille de 12 ans a la chance de vivre de bons moments avec son père, Frédérick Bousquet dans la sud de la France et tout se passe pour le mieux entre eux. L'ancienne star de la natation est un véritable papa poule avec sa fille, qu'il n'hésite pas à chouchouter quand il le peut. La semaine dernière, ils se sont offerts une superbe matinée avec restaurant et pédicure à la clé. Il faut dire que la jeune Manon a deux parents attentionnés et qui prennent soin d'elle.

Pendant que sa fille partage de belles journées avec son père, Laure Manaudou est restée en Gironde, où elle habite à l'année avec son mari Jérémy Frérot et leurs deux enfants. Après une période compliquée au moment des incidents qui ont ravagé la région, la championne olympique relève la tête ces dernières semaines et essaye d'aller de l'avant. Il y a quelques jours, elle a reçu des amis bien connus à la maison pour une jolie visite de la dune du Pilat en famille. Pendant ce temps-là, Manon est du côté de Cannes, comme Frédérick Bousquet l'a montré pendant le week-end sur son compte Instagram.

Manon a hérité des beaux yeux de son papa

Très actif sur la plateforme, celui qui compte plus de 32 000 abonnés aime bien partager des moments de vie avec ses fans. En début d'année, il les a fait rêver avec des photos et des vidéos de ses vacances avec Manon en Polynésie française, mais actuellement c'est chez lui qu'il se trouve avec sa très grande fille. Sur sa publication, on peut le voir, tout sourire à côté d'elle et même si une partie de son visage est cachée, on peut tout de même se rendre compte qu'elle possède les mêmes magnifiques yeux bleus que son père. "La vie est plus mieux avec TOI", ajoute Frédérick Bousquet en commentaire de sa publication, qui fait une belle déclaration d'amour à Manon.