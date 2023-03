Diaporama : Letizia d'Espagne dégaine la robe fendue et ses jambes de rêve, Felipe VI éclipsé

1 / 27 Letizia d'Espagne dégaine la robe fendue et ses jambes de rêve, Felipe VI éclipsé

2 / 27 C'est une nouvelle apparition divine qu'a faite Letizia d'Espagne Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

3 / 27 Avec son mari le roi Felipe VI, la reine consort d'Espagne s'est rendue dans la ville de Cadix pour assister à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

4 / 27 L'événement se tenait au Grand Théâtre Falla et tous les regards étaient rivés sur Letizia Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

5 / 27 La raison ? Son look toujours minutieusement choisi et travaillé Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 27 Letizia a opté pour une robe rose parme de la marque espagnole Cho Atelier, fendue sur le devant et laissant entrevoir ses jambes bronzées et fuselées. Elle portait également des escarpins nude Carolina Herrera et un petit sac à main Olivia Mareque. Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

7 / 27 Une tenue aussi chic simple que sophistiquée et sexy qui a mis tout le monde d'accord et a fait de l'ombre à son mari ! Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

8 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

9 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

10 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

11 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

12 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

13 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

14 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

15 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

16 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

17 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

18 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

19 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

20 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

21 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

22 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

23 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

24 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

25 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

26 / 27 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, assistent à l'ouverture du 9ème Congrès international de la langue espagnole à Cadix, le 27 mars 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage