Letizia d'Espagne dégaine la robe fendue et ses jambes de rêve, Felipe VI éclipsé

Chacun des pas de Letizia lui permettant de saluer la foule venue l'applaudir et l'apercevoir permettait de découvrir ses jambes dorées et fuselées tout en gardant la classe et l'élégance qui la caractérisent sans tomber dans la vulgarité. Ses escarpins nude Carolina Herrera et le petit sac à main Olivia Mareque accordé à la robe apportait un petit plus à la tenue simple et à la fois sophistiquée qu'elle avait choisie pour cette belle journée. La foule le lui a bien rendu puisque c'est avec un beau bouquet de fleurs multicolores qu'elle est repartie. Le public en aurait presque oublié le roi après une telle vision.

Letizia, le rose lui va si bien

Au fil des années, Letizia d'Espagne s'est imposée comme l'un des atouts charmes de la royauté espagnole. Et pourtant, son entrée et son intégration n'étaient pas chose aisée. À renfort de patience et de douceur, la femme de Felipe VI s'est fait sa place jusqu'à accéder au trône avec son époux le 19 juin 2014. Et s'il y a bien une couleur qui lui sied à merveille, c'est bien le rose. Qu'il soit parme, foncé, poudré ou clair, Letizia s'affiche toujours sous son meilleur jour grâce à lui. C'est dans cette couleur que la belle a fait plusieurs de ses dernières apparitions, sachant pertinemment qu'elle vise juste en optant pour un tel choix.