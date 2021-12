Diaporama Luana Belmondo plongée dans un nouveau deuil : hommage touchant à son défunt "frère"

Exclusif - Luana Belmondo lors du lancement de son livre "Italia mia Luana cuisine Rome" et de l'annonce de la diffusion de la série d'émissions sur la chaîne TV My Cuisine, au restaurant l'Osteria del Vino du marché spacieux Eataly Paris Marais à Paris le 7 novembre 2019. © Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau/Bestimage

7 / 11

Jean-Paul Belmondo, son fils Paul Belmondo et Luana Belmondo lors de la présentation en avant-première de 'The Gazelles' un film réalisé par Paul Belmondo et projeté à l'Unesco en présence de Audrey Azoulay la directrice générale de l'Unesco et Dominique Serra fondatrice et directrice du Rallye des Gazelles du Maroc. Paris le 24 novembre 2017 © Denis Guignebourg / Bestimage