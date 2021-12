Luana Belmondo plongée dans un nouveau deuil : hommage touchant à son défunt "frère"

Son départ de RTL, la mort de son beau-père Jean-Paul Belmondo, ses débuts à Franceinfo... En 2021, Luana Belmondo a connu des peines et des moments de joie. Elle vit un nouveau deuil avec la mort d'un frère de coeur. L'animatricelui a rendu un touchant hommage.

Luana Belmondo a posté une nouvelle photo sur Instagram, ce lundi 20 décembre 2021. L'image est un selfie pris par son fils Victor Belmondo, sur lequel apparaissent également son mari Paul Belmondo, leurs deux autres garçons, Alessandro et Giacomo, et un ami de la famille, le défunt Riccardo. En légende de la publication, Luana Belmondo rend hommage à ce dernier. "Au revoir, mon Ricca, toi aussi tu es parti. Nous te considérions comme un membre de la famille. Mon frère, l'oncle de mes enfants et l'ami fidèle de Paul, commence Luana Belmondo en italien. J'avais 17 ans quand je t'ai connu on ne c'est jamais jamais quitté on a que pris du bonheur tous ensemble. Vacances fêtes voyages dîners... Alors franchement je suis vraiment fâchée car j'avais encore besoin de toi et en plus personne désormais m'appellera 'Luanina amore', plus personne me fera rire comme toi et prendre la vie comme tu le faisais si bien toujours avec le sourire. Tout allait toujours bien quoi qu'il pouvait arriver. Trop de pertes importantes cette année mais... je vais continuer à avancer. Bon voyage... Nous nous retrouverons un jour."