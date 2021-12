Luana Belmondo : Comblée, elle lance une box gourmande pour Noël

Le lendemain de cet event de lancement de la Luana Box, Luana Belmondo en a révélé le contenu sur le plateau de C à vous, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine et diffusée sur France 5. "C'est dans cette émission que tout a commencé pour moi. J'étais très émue de retrouver une belle équipe avec laquelle j'ai partagé 5 ans de bon travail dans la joie et le respect", a commenté Luana, sur un extrait de son passage dans l'émission.

Luana Belmondo a été touchée par la gentillesse et l'accueil chaleureux de l'équipe de C à vous. Elle retrouve le sourire après une fin d'été difficile, marquée par son départ de la radio RTL et la mort de son beau-père, l'acteur Jean-Paul Belmondo, décédé le 6 septembre 2021.