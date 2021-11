Sarah Ferguson en vacances avec la famille Belmondo : "Jean-Paul était drôle"

Sarah Ferguson a apporté beaucoup de joie sur le plateau de C à Vous, mardi 16 novembre. Invitée dans l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine pour présenter son premier roman, A la conquête de sa liberté (Harlequin) la duchesse d'York qui est connue pour son humour et sa personnalité pétillante, a partagé quelques anecdotes sur son ami Jean-Paul Belmondo, dont elle a fait la connaissance par l'intermédiaire de sa grande amie Florence Belmondo, qui n'est autre que la fille du regretté comédien ! Les deux jeunes femmes étaient ensemble au collège en Angleterre lorsqu'elles se sont envolées en vacances pour les Caraïbes avec l'interprète de Pierrot le fou.

"On est allé en vacances à Antigua. Partout où on allait avec Florence et Jean-Paul, on restait l'un avec l'autre et on rigolait ! Jean-Paul ne parlait pas très bien l'anglais et moi, je ne parlais pas très bien le français, mais on s'amusait", a déclaré la sexagénaire. "Souvent, il se levait de la table, défaisait son pantalon et partait avec son pantalon qui tombait au niveau de ses chevilles. Il était très drôle", s'est souvenue l'ex-femme du prince Andrew.

Malheureusement, la mère des princesses Béatrice et Eugénie d'York n'a pas pu assister aux obsèques de l'acteur, décédé le 6 septembre dernier à 88 ans. "A cause de la pandémie, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je l'adorais et j'aimais venir à Paris dans ma jeunesse pour passer du temps avec lui et mon amie Florence", a confié Sarah Ferguson, qui a également rencontré un autre monument du cinéma français : Alain Delon.

Dans les pages du Paris Match du 10 novembre, la duchesse a affirmé que Bébel était "très drôle, très français" et qu'elle aimait beaucoup se balader avec lui dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Des souvenirs impérissables que la jeune grand-mère d'August et Sienna (9 et 2 mois) gardent précieusement en mémoire. Sarah Ferguson a déclaré être toujours en contact avec son amie Florence Belmondo.