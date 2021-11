Sarah Ferguson célibataire : la duchesse craque pour un chroniqueur de "C à Vous"

Sarah Ferguson était l'invitée de marque de C à Vous, mardi 16 novembre. L'ex-femme du prince Andrew est venue présenter son tout premier roman, A la conquête de sa liberté (Harlequin) et s'est dit ravie d'être de retour en France. Face à Pierre Lescure, Patrick Cohen et Mohamed Bouhafsi, Sarah Ferguson n'est pas restée indifférente au charme des trois hommes et n'a pas pu s'empêcher de leur faire quelques compliments, avant de questionner Anne-Elisabeth Lemoine sur ses collègues.

"Vous étiez très intéressée par la carrière de Pierre, Patrick et Mohamed. Vous me demandiez ce que faisait Mohamed, pendant la pub : c'est un très grand journaliste très pertinent, entre autre, sur le football", a répondu la présentatrice à son invitée. "Il est très mignon en plus... Ils sont tous très beaux", a déclaré la duchesse de 61 ans à la chevelure flamboyante. Interrogée sur sa situation amoureuse, la maman de Béatrice et Eugénie d'York a affirmé qu'elle était un coeur à prendre.

"Je suis célibataire ! Mais annoncez à toute la France que j'ai des rendez-vous galants", a répondu Sarah Ferguson, avant de demander à son hôte de se recentrer sur la présentation de son ouvrage. Habillée de manière très chic pour l'émission, Sarah Ferguson a révélé que, dans cette fiction qui dépeint la vie d'une jeune femme éprise de liberté et qui refuse de se soumettre à un mariage forcé dans la société britannique mondaine du XIXe siècle, il y a beaucoup d'éléments emprunter à sa propre vie.

"Il m'a fallu 61 ans pour faire toutes les erreurs possibles dans ma vie et être moi-même aujourd'hui. Je pense que l'on doit être libre dans son coeur. La liberté, cela vient lorsqu'on n'arrête de suivre un script et que l'on est authentique. Je suis convaincue que c'est très important pour les femmes de lire un roman sur la liberté car il faut se battre pour ses rêves", a-t-elle déclaré, avant d'annoncer qu'elle souhaite adapter ce premier livre en long-métrage.