Diaporama Manuel Valls confie sa rancoeur après son divorce avec Anne Gravoin, "J'en suis malade"

Manuel Valls et son ex-femme Anne Gravoin - 33ème dîner du Crif (Conseil Representatif des Institutions juives de France) au Carrousel du Louvre à Paris, France. © Erez Lichtfeld / Bestimage

Manuel Valls et son ex-femme Anne Gravoin- People assistent à la représentation de la pièce "Les Fantômes de la rue Papillon" au théâtre du Gymnase Marie-Bell à Paris le 22 janvier 2018. © Coadic Guirec/Bestimage

Manuel Valls et son ex-femme Anne Gravoin - Générale de la pièce "Quelque part dans cette vie" au théâtre Edouard VII à Paris le 12 février 2018. © Coadic Guirec-Pierre Perusseau/Bestimage

Manuel Valls et son ex-femme Anne Gravoin à la générale de la pièce "La Vraie Vie" au théâtre Edouard 7 à Paris, le 18 septembre 2017. © Guirec Coadic/Bestimage

6 / 12

Manuel Valls et sa fiancée Susana Gallardo sont allés dîner au restaurant où ils se sont rencontrés il y a 1 an à Marbella. Le couple a célébré l'anniversaire de leur rencontre. L'ancien Premier ministre et sa compagne Susana Gallardo ont décidé de se marier très prochainement. Le 9 juin 2019