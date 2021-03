Manuel Valls confie sa rancoeur après son divorce avec Anne Gravoin, "J'en suis malade"

Interviewé par Paris Match à l'occasion de la sortie de son livre Pas une goutte de sang français, Manuel Valls est revenu avec émotion sur son divorce avec Anne Gravoin survenu en 2018. Après douze ans de vie commune et huit ans de mariage, l'ancien Premier Ministre et la musicienne mettaient un terme à leur histoire d'amour après des rumeurs d'infidélité de Manuel avec une député du parti En Marche !, Olivia Grégoire. Sur la retenue, il indique : "Evidemment, je vous le dis de manière pudique. Quand on est dans la politique, le nez dans le guidon, on ne fait pas assez attention aux autres. Mais quand l'alchimie d'un couple est cassée..." Un divorce houleux dont l'homme politique ne sort pas indemne. N'ayant pas eu d'enfant, le couple se dispute la garde de leur chien. Il explique : "Anne qui garde mon chien, Largo, un berger des Pyrénées que j'adore, c'est totalement anecdotique mais à l'époque j'en suis malade."

Quelques années plus tôt pourtant, l'ancien Maire d'Evry évoquait son couple avec Anne Gravoin et dévoilait les secrets de leur histoire sur le plateau de l'émission Au tableau !, diffusée sur C8 au début de l'année 2018. "Ma femme, je l'ai rencontrée il y a très, très longtemps. Quand j'avais une vingtaine d'années, on a eu une première histoire d'amour." Très jeune à l'époque, le couple s'était finalement séparé pour faire leur vie chacun de leur côté. En couple par la suite avec Nathalie Soulié, Manuel Valls avait eu quatre enfants : Benjamin, Alice, Ugo et Joachim. Après de nombreuses années de vie commune, Manuel et Nathalie s'étaient finalement séparés. L'occasion pour l'ancien membre du Parti Socialiste de revenir vers Anne, son "premier amour", pour vivre "une belle histoire".

Depuis son divorce avec Anne Gravoin, Manuel a refait sa vie avec Susana Gallardo Torredia qu'il a épousée en septembre 2019. "Ce n'est pas romantique de dire ça mais voilà la vérité : Susana est tout !" confie-t-il désormais à Paris Match. De son côté, Anne coule des jours heureux avec le chef d'orchestre, Nicolas Guiraud.