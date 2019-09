Manuel Valls remarié : les serviettes ont tourné sur du Gipsy Kings !

Le 14 septembre, Manuel Valls a épousé Susana Gallardo sur l'île de Minorque, dans l'archipel des Baléares. Si peu de détails ont fuité sur les noces intimes de l'ancien Premier ministre français et de l'héritière espagnole, on sait désormais que les mariés ont fait leur entrée sur une célèbre chanson des Gipsy Kings et que les serviettes des invités ont joyeusement tourné.

Intentar imitar el estilo ibicenco y acabar pareciendo un narco sin gracia ni ritmo en un da de fiesta #dresscode #bodylanguage pic.twitter.com/FL7aTrXCBk — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) 15 septembre 2019

Au lendemain de cette soirée de mariage, Manuel Valls et Susana Gallardo ne sont arrivés que vers 14h30 au déjeuner informel organisé au Club nautique de Binissafúller de Sant Lluís, situé au bord de la mer. Il fallait du temps au couple pour se remettre de la fête de la veille. Avec 80 invités, les époux ont partagé plusieurs entrées et une grande paella. Le mariage de Manuel Valls et Susans Gallardo est survenu moins d'un an après l'officialisation de leur histoire d'amour en octobre 2018. L'ancien bras droit de François Hollande n'était alors divorcé d'Anne Gravoin que depuis quelques mois. Tout comme son ex-mari, la violoniste de 53 ans a retrouvé l'amour, auprès du chef d'orchestre Nicolas Guiraud. Le couple était de sortie le 12 septembre dernier à l'occasion de l'inauguration du Manko, Le Club, sur l'avenue Montaigne à Paris. Manuel Valls avait précédemment été uni à Nathalie Soulié, la mère de ses quatre enfants (Benjamin, né en 1991, Ugo, né en 1993, et les jumeaux Alice et Joachim, nés en 1999). De son côté, Susana Gallardo, héritière des laboratoires pharmaceutiques Almiral, a été mariée pendant trois décennies à Alberto Palathi, 26e fortune d'Espagne et patron de Pronovias, maison spécialisée dans les robes de mariées. Ensemble, ils formaient un binôme au patrimoine estimé par Forbes en 2017 à 900 millions d'euros. Parents de trois enfants adultes, ils avaient annoncé leur divorce il y a trois ans.

