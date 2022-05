Diaporama : Mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker : photos de tout le clan réuni en Italie !

1 / 34 Mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker : photos de tout le clan réuni en Italie !

2 / 34 Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie.





3 / 34 Kourtney Kardashian avec son mari Travis Barker et son fils Mason, passent la journée avec famille et amis sur un yacht à Portofino. Le couple fraichement marié à Los Angeles et à Las Vegas, va se remarier en Italie. Famille et amis sont venus au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) à Portofino pour l'occasion. Portofino

4 / 34 Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.





6 / 34 Kylie Jenner - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

7 / 34 Kourtney Kardashian avec son mari Travis Barker et son fils Mason, passent la journée avec famille et amis sur un yacht à Portofino. Le couple fraichement marié à Los Angeles et à Las Vegas, va se remarier en Italie. Famille et amis sont venus au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) à Portofino pour l'occasion. Portofino, le 21 mai 2022.

9 / 34 Kim Kardashian - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

11 / 34 Kourtney Kardashian avec son mari Travis Barker et son fils Mason, passent la journée avec famille et amis sur un yacht à Portofino. Le couple fraichement marié à Los Angeles et à Las Vegas, va se remarier en Italie. Famille et amis sont venus au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) à Portofino pour l'occasion. Portofino, le 21 mai 2022.

12 / 34 Kylie Jenner et Kris Jenner - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

13 / 34 Kourtney Kardashian avec son mari Travis Barker et son fils Mason, passent la journée avec famille et amis sur un yacht à Portofino. Le couple fraichement marié à Los Angeles et à Las Vegas, va se remarier en Italie. Famille et amis sont venus au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) à Portofino pour l'occasion. Portofino, le 21 mai 2022.

15 / 34 Kendall Jenner et son compagnon Devin Booker - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

16 / 34 Kourtney Kardashian avec son mari Travis Barker et son fils Mason, passent la journée avec famille et amis sur un yacht à Portofino. Le couple fraichement marié à Los Angeles et à Las Vegas, va se remarier en Italie. Famille et amis sont venus au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) à Portofino pour l'occasion. Portofino, le 21 mai 2022.

17 / 34 Kylie Jenner - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

18 / 34 Kourtney Kardashian avec son mari Travis Barker et son fils Mason, passent la journée avec famille et amis sur un yacht à Portofino. Le couple fraichement marié à Los Angeles et à Las Vegas, va se remarier en Italie. Famille et amis sont venus au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) à Portofino pour l'occasion. Portofino, le 21 mai 2022.

20 / 34 Khloe Kardashian - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

21 / 34 Kylie Jenner - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

22 / 34 Kendall Jenner et son compagnon Devin Booker - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

23 / 34 Kim Kardashian - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

25 / 34 Khloe Kardashian - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

27 / 34 Khloe Kardashian - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

28 / 34 Kendall Jenner et son compagnon Devin Booker - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

30 / 34 Kylie Jenner et Kris Jenner - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

31 / 34 Kim Kardashian - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

32 / 34 Khloe Kardashian - Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.

