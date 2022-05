Mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker : photos de tout le clan réuni en Italie !

Après un premier mariage à Las Vegas puis le 15 mai 2022 à Santa Barbara en Californie, Kourtney Kardashian (43 ans) et Travis Barker (46 ans) s'apprêtent à s'unir de nouveau à Portofino en Italie. Le 20 mai 2022, le couple a passé la journée avec leurs amis et leurs familles dont Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian sur un yacht avant d'aller diner dans un restaurant de la ville italienne.

Lors de ce diner, Kendall Jenner est arrivée avec son compagnon Devin Booker. Kourtney Kardashian avait choisi une robe rouge en velours transparente tandis que son mari était, comme souvent, habillé tout en noir. Le lendemain, le couple était revu avec deux tenues très originales. Habillée avec un voile bleu, la soeur de Kim Kardashian portait une mini robe moulante noire avec une icône de la vierge Marie cousue sur le ventre. Tout en noir (une fois encore), Travis Barker portait une longue toge à col mao.

Un "grand mariage italien"

"Ils devaient d'abord se marier légalement avant leur grand mariage italien, qui aura lieu très bientôt", avait récemment déclaré une source proche du couple à People. "Tous les détails sont réglés et toute la famille, y compris tous les enfants, sont très excités". La grande cérémonie aura lieu au Castello Brown, un château ayant une vue panoramique sur le port de Portofino.

Kourtney Kardashian a été aperçue portant un T-shirt Blink-182 (ancien groupe du batteur Travis Barker) avec ses enfants (Mason, 12 ans, Penelope, 9 ans, et Reign, 7 ans) mais aussi avec la fille de Travis, Alabama (16 ans). Les autres enfants de Travis Barker (Landon, 18 ans, et sa belle-fille Atiana, 23 ans, née de l'amour entre son ex-femme Shanna Moakler et Oscar De La Hoya) ne semblent pas être présents à ce troisième mariage selon People.

Sur Instagram, les jeunes mariés ont également partagé plusieurs photos de leurs noces de Santa Barbara le 17 mai 2022 sur Instagram. Le couple apparait en train de s'embrasser dans leur décapotable. "Jusqu'à ce que la mort nous sépare" peut-on lire en légende.