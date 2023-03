Diaporama : Marine Delterme a quitté la France : nouvelle vie à des milliers de kilomètres avec Florian Zeller

1 / 20 Marine Delterme a quitté la France : nouvelle vie à des milliers de kilomètres avec Florian Zeller

2 / 20 Marine Delterme ne vit plus en France depuis quelques mois. Marine Delterme au village (jour 9) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros à Paris, France. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

3 / 20 La comédienne et son mari Florian Zeller ont posé leurs bagages en Amérique avec Roman, leur fils de 14 ans Marine Delterme, Florian Zeller - Projection du film "The Son" lors du AFI Festival à Los Angeles, le 5 novembre 2022. © BestImage, Zuma Press / Bestimage

4 / 20 La petite famille a décidé de changer de vie à Los Angeles, temple du cinéma que le couple affectionne tant et où Florian Zeller s'est progressivement fait une place grâce à "The Father" et "The Son", ses deux films avec Hugh Jackman et Anthony Hopkins. Marine Delterme, Florian Zeller - Photocall de la 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris, le 25 février 2022. © Borde-Jacovides/Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

5 / 20 "Pas d'installation définitive de prévu mais l'envie de "chercher l'inspiration, se mettre en situation d'inconfort pour se laisser surprendre" a indiqué le réalisateur et scénariste au "Parisien Week-End." Florian Zeller et sa femme Marine Delterme - 30ème cérémonie des Molières 2018 à la salle Pleyel à Paris, France, le 29 mai 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 20 "A 43 ans, c'est la première fois dans sa vie d'adulte qu'il n'a pas un projet en cours. Un saut dans l'inconnu ? Un défi surtout. Celui, commun à tant de cinéastes mais jamais facile à accomplir, de conquérir Hollywood" raconte l'hebdomadaire. Marine Delterme et son mari Florian Zeller - Montée des marches du film " Triangle of Sadness (Sans filtre) " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

7 / 20 Avant de peut-être décrocher les étoiles, et surtout la leur sur un certain boulevard... Florian Zeller et sa femme Marine Delterme - 33ème " Nuit des Molières " aux Folies Bergère à Paris le 30 Mai 2022. Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF

