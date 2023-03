Marine Delterme a quitté la France : nouvelle vie à des milliers de kilomètres avec Florian Zeller

C'est un gros changement de vie que vient d'opérer Marine Delterme. L'actrice française, connue pour avoir interprété pendant près de 20 ans le personnage d'Alice Nevers dans la série éponyme, a quitté la France. À bientôt 53 ans (elle les fêtera le 18 mars prochain), l'actrice a bouleversé les plans d'une vie de famille bien rangée pour ajouter un peu de piment à son existence. Tout ça, par amour pour son mari, le réalisateur à la popularité en forte hausse, Florian Zeller.

Marié depuis 2010, le couple s'affiche aux événements mettant le cinéma à l'honneur tout en restant secret sur le reste. Mais les récents succès de ses films The Father (pour lequel il a été récompensé aux Oscars et aux Bafta dans la catégorie Meilleur Scénario) et The Son (aux nominations tout aussi prometteuses) ont changé la donne. Devenu coqueluche frenchie du cinéma hollywoodien (il a notamment fait tourner Olivia Colman, Anthony Hopkins et Hugh Jackman), Florian Zeller a voulu tenter le rêve américain ou du moins son mode de vie. Et ça fonctionne.

Dans les pages du Parisien Week-End, le cinéaste s'est confié sur cette nouvelle vie que la famille a décidé de mener de l'autre côté de l'Atlantique. Comme il le fait savoir, les amoureux ont emménagé "il y a trois mois" dans la cité des anges avec Roman, leur fils de 14 ans. Pas d'installation définitive de prévu mais l'envie de "chercher l'inspiration, se mettre en situation d'inconfort pour se laisser surprendre".

Nouvelle vie et nouveaux objectifs

"À 43 ans, c'est la première fois dans sa vie d'adulte qu'il n'a pas un projet en cours, confie-t-il. Un saut dans l'inconnu ? Un défi surtout. Celui, commun à tant de cinéastes mais jamais facile à accomplir, de conquérir Hollywood", rapporte Le Parisien Week-End. Plus d'attache non plus pour Marine Delterme depuis l'arrêt de la série Alice Nevers, le juge est une femme. Le couple est désormais libre comme l'air professionnellement parlant. Avant de peut-être décrocher les étoiles, et éventuellement la leur, sur un mythique boulevard...