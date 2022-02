Alice Nevers, fin de tournage frustrante pour Marine Delterme : "C'était interdit..." (EXCLU)

C'est la fin d'une ère. D'une très longue ère qui s'est étendue sur deux décennies. Le jeudi 10 février 2022, TF1 diffuse le double épisode final de la série Alice Nevers. Une intrigue qui se déroule dans un décor hippique et qui se conclut par un très heureux évènement : le mariage de Madame la procureur adjointe et du beau Marquand - Jean-Michel Tinivelli. Pour célébrer ces noces, les téléspectateurs retrouveront de nombreux anciens personnages, notamment incarnés par Arnaud Binard ou Jean Dell, et auront droit à une conclusion particulièrement émouvante.

"J'ai vraiment insisté pour parler à la caméra, parler aux téléspectateurs, explique Marine Delterme, l'héroïne du show, en interview pour Purepeople. Ne pas faire un discours de remerciements seulement aux invités mais aussi pouvoir dire ce que je voulais dire avec mes mots. J'étais un peu nerveuse, intimidée. C'est rare pour un acteur de parler à la caméra, de s'exprimer. J'ai pu parler aux gens qui nous suivent depuis 20 ans et leur dire ce que j'avais sur le coeur, que je serai toujours là pour eux." Si elle dit "adieu" à son personnage, la comédienne n'a hélas pas eu le temps de serrer tous ses camarades dans les bras avant de rentrer à la maison.

On s'est séparé comme ça...

Pas de champagne, pas de cotillons pour clôturer cette 18e saison d'Alice Nevers. "C'est difficile avec le Covid, rappelle Marine Delterme. Dans le cinéma il y a deux règles. Quand on est loin de Paris on ne peut pas faire de fête maintenant, c'est interdit. On ne peut pas boire de l'alcool parce que les gens rentrent par leur propre moyen et qu'il pourrait y avoir des accidents. On était dans un décor qui était à 1h30 de Paris. C'était déjà difficile... plus le Covid. Donc c'était un peu frustrant. On a passé un peu de temps ensemble mais il faisait très froid ce jour-là. On s'est séparé comme ça." L'essentiel, c'est qu'elle ait pu transmettre toute son émotion aux téléspectateurs. Après tout, c'est aussi avec eux qu'elle a vécu cette incroyable aventure...

