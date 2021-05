Diaporama Marion Bartoli : Sa fille déjà prête à affronter celle de Serena Williams !

Serena Williams, Marion Bartoli et Venus Williams font des selfies au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 5 march, 2018.

Serena Williams, Alexis Olympia Ohanian Jr. au défilé Prêt à porter Serena Williams Printemps/Eté 2020 lors de la Fashion Week de New York City, New York, Etats-Unis, le 10 septembre 2019.

19 / 19

Serena Williams et sa fille Alexis Olympia Ohanian Jr. arrivent à l'évènement Nike "Queens of Tennis" experience au parc William F. Passannante Ballfield à New York City, New York, Etats-Unis, le 20 août 2019. © Charles Guerin/Bestimage