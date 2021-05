Marion Bartoli : Sa fille déjà prête à affronter celle de Serena Williams !

On savait déjà que Marion Bartoli avait de grands projets sportifs pour sa petite Kamilya, mais la jeune maman vient une nouvelle fois de le prouver ! L'ancienne championne de tennis, gagnante de Wimbledon en 2013, est aux anges depuis la naissance de sa fille en fin d'année dernière. La jeune femme de 36 ans file le parfait amour depuis plus de deux ans avec le footballeur belge Yahya Boumediene et les deux tourtereaux n'auront pas mis longtemps à concrétiser leur amour avec la naissance de leur premier enfant.

Et on dirait bien que Marion Bartoli ne compte pas non plus perdre trop de temps avant de faire de Kamilya une future championne de tennis ! Après s'être prise en main suite à l'accouchement, l'ancienne tenniswoman a décidé de s'attaquer à l'avenir de sa petite chérie. Dans une publication pleine d'humour partagée sur son compte Instagram lundi 17 mai 2021, la jeune femme a tenu à mettre en garde Olympia, la fille de la superstar du tennis Serena Williams : Kamilya va bientôt pouvoir l'affronter raquette en main ! "Fais attention Olympia, je viens t'affronter, dans seize ans, plus ou moins...", a-t-elle écrit en commentaire d'une adorable photo de sa fille avec une mini raquette de tennis à la main.

Une blague qui a semble-t-il bien fait rire les 205 000 abonnés de Marion Bartoli sur Instagram, mais c'est surtout la petite Kamilya qui a remporté tous les suffrages. "Elle est adorable avec sa petite raquette" ou encore "Trop belle, une petite princesse", autant de messages d'internautes conquis par la petite fille née le 18 décembre 2020.