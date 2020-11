Marion Bartoli et Yahya Boumediene mariés : tendre message et photo, pour leurs noces de coton ?

En 2019, Marion Bartoli a épousé dans la plus grande discrétion Yahya Boumediene. Une union qu'elle avait finalement confirmée sur Instagram, sans en révéler la date exacte. L'ancienne sportive semble avoir fêté ce premier anniversaire de mariage sur Instagram, le jeudi 19 novembre.

Dans la story de son compte suivi par 104 000 abonnés, Marion Bartoli a posté la photo d'un cadenas accroché à une rembarde d'un pont, au milieu de dizaines d'autres, sur lequel on peut voir écrit "YB + MB" avec un coeur. En légende, l'ex-championne du tournoi de Wimbledon écrit : "Il y a 1 an jour pour jour !!" L'ex-star des courts de tennis, aujourd'hui âgée de 36 ans, n'a pas manqué de tagguer son mari, le footballeur belge de 30 ans, Yahya Boumediene. Désormais, le couple poursuit sa belle histoire et un bébé doit très prochainement pointer le bout de son nez puisque Marion Bartoli est enceinte de son premier enfant. Il s'agit d'une petite fille.

Interrogée par le magazine Gala en juillet dernier, l'ex-tenniswoman déclarait alors : "Le fait d'avoir une relation amoureuse puis de me marier représentait un grand pas pour moi. C'était la preuve que je pouvais enfin faire table rase du passé. Attendre un bébé est une sensation unique." En évoquant le passé, Marion Bartoli faisait notamment référence à la relation toxique qu'elle a vécu avec un homme qui a largement profité d'elle à une époque où elle n'était pas forcément au meilleur d'elle dans sa tête et dans son corps.

Marion Bartoli, devenue consultante pour la télévision et que l'on a vu très enceinte au dernier tournoi parisien de Roland Garros, habite aujourd'hui à Dubaï avec son amoureux. "On a la chance d'avoir un bel appartement, on a fait notre petite vie...", avait-elle ajouté, toujours dans les pages de Gala. Une petite vie qui va inévitablement être bouleversée par cet enfant.