Marion Bartoli très enceinte à Roland-Garros : elle fait la fierté de son mari

Dimanche 4 octobre, on passait surtout difficilement à côté du ventre très arrondi de Marion Bartoli, qui attend une petite fille à naître dans les semaines à suivre. La suite logique après un mariage secret et un confinement plutôt tranquille chez eux, à Dubaï.

Aujourd'hui rayonnante sur les courts, Marion Bartoli souffre de moins en moins des maux classiques de la grossesse. "Nous étions chez nous à Dubaï et c'est tombé au moment où je commençais à avoir des nausées liées à ma grossesse. Je suis restée neuf semaines sans mettre un pied dehors. Comme je suis très casanière, cela ne m'a pas posé de problèmes. On a la chance d'avoir un bel appartement, on a fait notre petite vie...", avait-elle expliqué à Gala, en juillet dernier.

Pour rappel, Marion Bartoli avait rencontré Yahya Boumediene après avoir vécu l'enfer avec son ancien compagnon. Le footballeur a su apaiser ses maux. "J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est tellement totalement l'opposé de cette personne avec qui j'ai vécu que, maintenant, je sais ce que représente vraiment la sensation d'être amoureuse de quelqu'un et d'aimer quelqu'un", confiait-elle tendrement à notre micro en avril 2019.