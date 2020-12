Marion Bartoli maman : première photo de famille avec sa fille, au prénom original

Plus d'un an après son mariage secret avec son footballeur belge, Martion Bartoli nage donc dans le bonheur. Le couple avait annoncé l'arrivée de son premier enfant au printemps dernier. Interrogée par le magazine Gala en juillet, l'ex-tenniswoman s'était confiée sur sa vie de famille : "Le fait d'avoir une relation amoureuse puis de me marier représentait un grand pas pour moi. C'était la preuve que je pouvais enfin faire table rase du passé. Attendre un bébé est une sensation unique."

En évoquant le passé, Marion Bartoli faisait notamment référence à la relation toxique qu'elle a vécu avec un homme qui a largement profité d'elle à une époque où elle n'était pas forcément bien dans sa tête et dans son corps.