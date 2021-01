Marion Bartoli : Régime drastique pour perdre les kilos de sa grossesse

Marion Bartoli a accouché le 18 décembre 2020, et donné naissance à une fille prénommée Kamilya. Elle souhaite désormais perdre les kilos pris au cours de sa grossesse. Pour y parvenir, l'ex-tenniswoman suit un célèbre régime, qui a convaincu d'autres mamans stars...

Depuis la venue au monde de la petite Kamilya, Marion Bartoli partage les instants de sa nouvelle vie sur Instagram. Dans sa story du lundi 11 janvier 2021, elle a indiqué à ses plus de 100 000 followers qu'elle suivait le régime cétogène. Marion a écrit "#ketolife" sur une photo montrant de la salade sur une poêle, trois oeufs et de l'emmenthal râpé.

Ce régime Keto (ou cétogène) consiste à diminuer sa consommation de glucides et de protéines et à augmenter la proportion de l'énergie qui provient des gras. Cette diète est notamment utilisée pour le traitement de l'épilepsie, dans la lutte contre le cancer, associé aux chimiothérapies et radiothérapies, ou dans le cadre de régimes amaigrissants (s'oppose à une alimentation à base d'aliments complets d'origine végétale). Elle est également adoptée par certains sportifs, en quête d'une meilleure endurance.

Marion Bartoli a raccroché sa raquette, mais souhaite garder la forme, sans retomber dans la surprenante minceur (due à un virus) de 2017 ! Le régime Keto compte également Ayem Nour, ravie d'avoir perdu 27 kilos après son accouchement, et l'actrice Halle Berry parmi ses adeptes.

Toujours dans sa story Instagram du 11 janvier, Marion a également publié une vidéo de sa fille assoupie. L'ancienne athlète est folle de la petite Kamilya, née de son histoire d'amour avec le footballeur Yahya Boumediene. "Nous vous présentons notre princesse KAMILYA qui est née hier à 17h12. Nous sommes les parents les plus heureux du monde, nous remercions Dieu pour ce magnifique cadeau. Je t'aime ma fille, je t'aime mon mari", avait écrit la lauréate de l'édition 2013 du tournoi de Wimbledon en annonçant l'arrivée du bébé.