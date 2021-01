Marion Bartoli, maman épuisée : elle brave la fatigue pour sa fille Kamilya

Marion Bartoli a accouché et donné naissance à son premier enfant le 18 décembre dernier. Depuis, elle partage les premiers instants de sa vie de maman avec ses abonnés Instagram. Debout à 4h du matin, l'ex-tennisman brave la fatigue pour l'amour de sa fille...

Marion Bartoli compte près de 110 000 followers sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo de sa fille dans sa story du mercredi 6 janvier 2021. Marion y donne le biberon à sa petite Kamilya et écrit "#monamour" et "#motherlife" sur l'image. L'ex-athlète sacrée à Wimbledon en 2013 précise également qu'elle a pris cette photo à 3h56 du matin, un levé très matinal mais grandement nécessaire !

Marion ne s'occupe pas de Kamilya toute seule ! Elle peut naturellement compter sur l'implication de son mari Yahya Boumediene, qui a lui aussi posté une photo dans sa story Instagram du mardi 5 janvier 2020. Le footballeur a caché le visage du bébé et ajouté "#daddygirl" ("Fille à papa") sur sa publication.

Kamilya est née le 18 décembre 2021. Marion Bartoli a annoncé sa venue au monde le lendemain. "Nous vous présentons notre princesse KAMILYA qui est née hier à 17h12. Nous sommes les parents les plus heureux du monde, nous remercions Dieu pour ce magnifique cadeau. Je t'aime ma fille, je t'aime mon mari", avait-elle écrit en légende d'une photo de son époux Yahya Boumediene, de leur fille et d'elle prise à la maternité et partagée sur Instagram.