Marion Bartoli jeune maman épuisée : tendre photo au lit avec bébé

Marion Bartoli commence la nouvelle année sur les rotules ! Et ce n'est même pas la faute d'un match endiablé. La championne de Wimbledon vit désormais au rythme de son bébé. L'ex-star des courts a donné naissance à une petite fille prénommée Kamilya en décembre 2020, fruit de son mariage avec le footballeur Yahya Boumediene. Ce dernier a immortalisé les femmes de sa vie sur Instagram.

Dans la story de son compte, Marion Bartoli a partagé une tendre photo d'elle, au lit, avec sa petite fille à ses côtés. De toute évidence, l'ancienne joueuse de tennis aujourd'hui âgée de 36 ans a du sommeil en retard. "Papa prend la photo, Kamilya est bien réveillée et je suis épuisée", a-t-elle commenté avec humour. Malgré la fatigue, la jeune maman a pris la peine d'admirer les festivités du Nouvel An, à Dubaï, là où elle habite depuis quelques années. "Joyeuse année à tous mes chers abonnés de la part de mon mari, ma fille et moi-même. Soyons optimistes et plein d'espoirs pour 2021. 2020 a été vraiment un défi pour nous tous mais dans ce chaos nous avons été extrêmement chanceux d'accueillir notre petit ange Kamilya par la grâce de Dieu. Veuillez recevoir nos meilleurs voeux les plus sincères pour 2021 ! Yahya, Kamilya et Marion", a-t-elle commenté sur son compte.

Marion Bartoli, qui a pris sa retraite du tennis en 2013 et avait tenté un bref come-back avorté, coule des jours heureux avec le footballeur belge Yahya Boumediene, âgé de 30 ans. Un jeune homme qu'elle a épousé en 2019 et qui lui fait oublier l'atroce relation toxique qu'elle avait eu dans le passé.

L'ancienne joueuse est aujourd'hui devenue consultante et a notamment commenté le dernier tournoi de Roland-Garros.