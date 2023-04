Diaporama : Martin Fourcade : Rare photo de sa compagne Hélène, leur bébé déjà initié au ski avec ses grandes soeurs

1 / 18 Martin Fourcade : Rare photo de sa compagne Hélène, leur bébé déjà initié au ski avec ses grandes soeurs

2 / 18 Martin Fourcade semble passer du bon temps au ski, avec sa famille. Martin Fourcade, portrait. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic

3 / 18 Mardi 11 avril, le quintuple champion olympique de biathlon a partagé d'adorables séquences de sa petite troupe sur son compte Instagram. Martin Fourcade, Instagram. © Instagram, Martin Fourcade

4 / 18 Dont un magnifique cliché de lui, portant son jeune fils Hugo, et sa compagne Hélène, la maman du bébé. Martin Fourcade, Instagram. © Instagram, Martin Fourcade

5 / 18 Une photo postée en story et suffisamment rare pour être soulignée, la mère de ses enfants n'ayant pas pour habitude de se montrer sur les réseaux de son célèbre amoureux. Martin Fourcade, sa femme Hélène et leurs filles Manon et Inès, photo publiée sur Instagram par le champion de biathlon le 5 juin 2020. © Instagram

6 / 18 " It was a good day ", a commenté l'ex-sportif sur cette image, ce qui pourrait se traduire par : " C'était une bonne journée ". Martin Fourcade, Instagram © Instagram, Martin Fourcade

7 / 18 Une belle famille ! Martin Fourcade, Instagram. © Instagram, Martin Fourcade

8 / 18 Martin Fourcade, Instagram. © Instagram, Martin Fourcade

9 / 18 Martin Fourcade avec ses filles Inès et Manon, mai 2020. © Instagram, martinfourcade

10 / 18 Martin Fourcade avec ses filles Inès et Manon, 11 août 2018, Instagram. © Instagram

11 / 18 Exclusif - Martin Fourcade - Dîner de charité Breitling pour l'association "Premiers de cordée" à la Samaritaine à Paris le 8 octobre 2021. Lancement de la montre Superocean de 42 mm en édition limitée de 250 exemplaires,et dîner de charité et vente aux enchères caritative à La Samaritaine, sous le patronage de Breitling, pour récolter des fonds. Le menu de ce dîner unique a été préparé par un duo de chefs : le célèbre colombien J.Arbelaez et l’Italien D.Imbroisi. Attachées aux valeurs de générosité et de solidarité, l’association Premiers de Cordée et Breitling font désormais équipe pour aider les enfants hospitalisés via une pratique sportive adaptée. © Rachid Bellak / Bestimage No web pour Belgique et Suisse © BestImage

12 / 18 Martin Fourcade champion du monde du 20km individuel messieurs aux Championnats du monde de Biathlon 2020 à Antholz Anterselva, le 19 février 2020. © Imago / Panoramic / Bestimage © BestImage, Imago / Panoramic

13 / 18 Martin Fourcade - Les célébrités assistent au combat international de boxe poids lourd de 10 rounds opposant le français Tony Yoka au français d'origine camerounaise Carlos Takam au Zénith de Paris, France, le 11 mars 2023. © Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage

14 / 18 Naissance - Martin Fourcade est papa pour la troisième fois d'un petit garçon prénommé Hugo - Martin Fourcade - People au 30ème anniversaire du parc d'attractions Disneyland Paris à Marne-la-Vallée le 5 mars 2022. © Disney via Bestimage People at the 30th anniversary of the Disneyland Paris amusement park in Marne-la-Vallée on March 5, 2022. © BestImage

15 / 18 Martin Fourcade et son dossard - Vente aux enchères "Légende du sport" au profit de l'association Les Etoiles Filantes (association qui aide les familles dont un enfant est atteint du gliome infiltrant du tronc cérébral), dont le parrain de cette année est M.Fourcade, aux Puces du Canal à Lyon. Le 18 septembre 2020 320 000 euros ont été récoltés. Le maillot de Kylian Mbappé a été adjugé à 160 000 euros. © Frederic Chambert / Panoramic / Bestimage © BestImage

16 / 18 Martin Fourcade en interview - Vente aux enchères "Légende du sport" au profit de l'association Les Etoiles Filantes (association qui aide les familles dont un enfant est atteint du gliome infiltrant du tronc cérébral), dont le parrain de cette année est M.Fourcade, aux Puces du Canal à Lyon. Le 18 septembre 2020 320 000 euros ont été récoltés. Le maillot de Kylian Mbappé a été adjugé à 160 000 euros. © Frederic Chambert / Panoramic / Bestimage © BestImage

17 / 18 Martin Fourcade - Vente aux enchères "Légende du sport" au profit de l'association Les Etoiles Filantes (association qui aide les familles dont un enfant est atteint du gliome infiltrant du tronc cérébral), dont le parrain de cette année est M.Fourcade, aux Puces du Canal à Lyon. Le 18 septembre 2020 320 000 euros ont été récoltés. Le maillot de Kylian Mbappé a été adjugé à 160 000 euros. © Roman Doucelin / Bestimage © BestImage