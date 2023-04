Martin Fourcade : Rare photo de sa compagne Hélène, leur bébé déjà initié au ski avec ses grandes soeurs

Martin Fourcade passe du bon temps à la montagne, avec sa famille. Mardi 11 avril, le quintuple champion olympique de biathlon a partagé d'adorables séquences de sa petite troupe sur son compte Instagram. Dont un magnifique cliché de lui, portant son jeune fils Hugo, et sa compagne Hélène, la maman du bébé. Une photo postée en story et suffisamment rare pour être soulignée, la mère de ses enfants n'ayant pas pour habitude de se montrer sur les réseaux de son célèbre amoureux. "It was a good day", a commenté l'ex-sportif sur cette image, ce qui pourrait se traduire par : "C'était une bonne journée."

Dans de précédentes stories, datant elles aussi d'aujourd'hui, le désormais président de la commission des athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024 a partagé à sa communauté les prouesses de ses filles Manon (7 ans) et Inès ( 6 ans) sur les skis. L'aînée semble toutefois avoir perdu l'équilibre sur une vidéo partagée par son papa. Une chute sans gravité. Elle semble d'ailleurs être une habituée des chutes gagesques, puisqu'elle était déjà tombée de ses skis en janvier 2021, comme l'a rappelé Martin Fourcade, en repostant la séquence. "2 years later, same style", a-t-il écrit, ce qui signifie : "Deux ans plus tard, même style".

Très belle famille

L'ex-champion a également partagé une vidéo, toujours en story, sur laquelle il skie avec son fils Hugo accroché à lui à l'aide d'un porte-bébé. La naissance du petit dernier de la famille avait été annoncée par surprise en novembre dernier, sans que l'on sache que la famille allait s'agrandir. Enfin, il a publié deux photos de cette journée sportive, sur lesquelles apparait tout le monde. "Balade en famille pour célébrer les vacances", a-t-il légendé. "Très belle famille", "Merci ça fait plaisir de voir aussi Hélène ainsi tout le monde est présent c'est beau, merci", "Bonnes vacances à vous cinq", ont alors commenté certains internautes en bas de la publication.