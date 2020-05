Martin Fourcade avec ses deux filles : appréhension face au déconfinement

Martin Fourcade est d'autant plus inquiet qu'il est focalisé à 100% sur ses filles ces derniers mois, depuis qu'il a annoncé sa retraite. C'était en mars dernier. "Ma volonté de donner le meilleur de moi-même et de gravir des montagnes est toujours présente, mais la suite de ma construction en tant qu'homme, en tant que père, doit désormais passer par d'autres voies, d'autres supports d'expression. (...) Je voudrais remercier ma famille et en particulier ma femme et mes filles pour leurs sacrifices et leur amour inconditionnel. Merci à mes parents d'avoir accepté mes choix, à mes frères de m'avoir poussé, chacun à leur manière, à devenir meilleur", avait-il confié lors d'un long entretien accordé à L'Équipe. Le message avait été clair : ses filles avant tout !

Présent sur les réseaux sociaux pendant le confinement, Martin Fourcade a également fait parler de lui avec une vidéo, un tuto un peu décalé expliquant comment mettre un masque, avec l'excellent Julien Cazarre aux commentaires.