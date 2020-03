Martin Fourcade arrête : ses mots émouvants, "ses filles avant tout"

Fini, pour Martin Fourcade, la vie de famille sacrifiée à raison de mois entiers, les entraînements intensifs pour rester au sommet de son art, l'adrénaline de la compétition et des mano a mano d'anthologie (contre Ole Einar Bjørndalen, Emil Svendsen, Johannes Bø) ou encore les gros délires en interview post-course, comme sa tirade d'Otis le Scribe il y a quelques semaines : à 31 ans, le quintuple champion olympique et multiple champion du monde (treize championnats, sept fois vainqueur du classement de la Coupe du monde) dit stop et prendra sa retraite sportive à l'issue d'une ultime épreuve, ce samedi 14 mars 2020 à Kontiolahti (Finlande), dernière occasion de marquer encore un peu plus la légende du biathlon. "Je pars serein", assure-t-il en lettres majuscules à la une du quotidien L'Equipe de ce même jour, auquel il a confié les détails de sa décision.

Il est temps de vous dire au revoir

Avant de découvrir ses déclarations dans le grand quotidien sportif, les suiveurs du champion français ont eu la primeur de l'information via ses réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, Martin Fourcade, "ému mais apaisé", a en effet rendu publique son importante décision, de celles "qui changent une vie" comme il l'observe d'emblée, dans un long message de toute évidence longuement mûri publié dans la soirée du vendredi 13 mars. Remontant aux origines de sa fabuleuse épopées sur les skis, entamée "il y a 30 ans dans [ses] Pyrénées natales" dans le sillage de son frère Simon, soulignant son "goût de la compétition" précoce, le héros du biathlon français remonte sa propre trace : "De Vancouver à Oslo, face à Ole Einar Björndalen, Emil Svendsen, Anton Shipulin, Simon Schempp, Johannes Boe et tous mes autres adversaires - trop nombreux pour tous les citer -, j'ai réalisé mes rêves et vécu les plus belles émotions. J'ai combattu et j'ai gagné. J'ai souffert, aussi. Je suis tombé et je me suis relevé. Surtout, j'ai grandi." A tout moment, dans cette prise de parole, le public est présent, d'audiences télé en croissance exponentielle pour un sport à la base confidentiel en grandes émotions partagées. Ses copains de l'équipe de France actuelle, qui depuis quelques semaines fait rêver ses fans en trustant les premières places en masse, ne sont pas oubliés, eux qui l'ont accompagné dans son dernier défi après son triple sacre des JO de 2018. "Rebondir pour en arriver là, à ces moments de bonheurs partagés, fut le plus grand défi de ma carrière. Je crois que cette dernière mission a été accomplie, quelle que soit l'issue de cette saison", pose-t-il en conclusion.

Amour inconditionnel et sacrifices

Discret mais pas secret, Martin Fourcade n'a jamais caché, lors de ses rencontres avec la presse, que ses ambitions de compétiteur avaient un prix, tribut payé par sa vie de papa de deux filles (Inès et Manon) et grâce au soutien dévoué de son épouse. "Ma volonté de donner le meilleur de moi-même et de gravir des montagnes est toujours présente mais la suite de ma construction en tant qu'homme, en tant que père, doit désormais passer par d'autres voies, d'autres supports d'expression (...) Je voudrais remercier ma famille et en particulier ma femme et mes filles pour leurs sacrifices et leur amour inconditionnel. Merci à mes parents d'avoir accepté mes choix, à mes frères de m'avoir poussé, chacun à leur manière, à devenir meilleur", souhaite-t-il notamment faire valoir. Et de promettre que son amour pour le sport et les valeurs de dépassement de soi demeurent intactes : "C'est dans cet univers que je veux continuer à m'exprimer, à m'investir, à partager", indique-t-il à propos du nouveau voyage qu'il va entreprendre, "animé par l'élan de tout ce qu'il reste à construire".