Martin Fourcade, sa femme et ses filles : magnifique (et rare) photo de famille

Désormais retraité, à 31 ans, après un départ en beauté à l'issue de la saison 2020 et de ses ultimes championnats du monde disputés avec un panache fou, Martin Fourcade peut enfin savourer d'être un mari et un père à temps plein - ou, du moins, sans les longues absences que lui imposaient auparavant les périodes d'entraînement et de compétition.

Une nouvelle vie que le champion savoure à bon droit et dont il a donné un éclatant aperçu vendredi 5 juin 2020 : "C'est le week-end ! Vous avez prévu quoi ?", a-t-il demandé à sa communauté sur Instagram en partageant une photo de famille avec sa femme Hélène, qui a pour habitude de rester dans l'ombre, et leurs filles Manon et Inès pendues à son cou - le tout assorti de l'émoticone "famille de quatre". Le concernant, la réponse saute aux yeux : chez les Fourcade, les loisirs de plein air ont la cote ! "Cela a été difficile de freiner leur soif de curiosité ces deux derniers mois. Comme tout parent, j'appréhende les jours à venir, mais pour elles, pour eux, nous devons surmonter cette crise", soulignait-il à propos de sa progéniture le 11 mai dernier, jour du déconfinement en France.

Il suffit d'ailleurs d'un simple coup d'oeil sur son compte Instagram pour constater que le quintuple champion olympique de biathlon a une obsession : la montagne. Trail, trek, vélo, ski, Martin Fourcade décline en une avalanche d'images les activités et les paysages somptueux, souvent avec la discrète mention @adidasterrex, gamme d'équipements dédiés à la montagne de l'équipementier sportif. "Ma volonté de donner le meilleur de moi-même et de gravir des montagnes est toujours présente", déclarait-il notamment au mois de mars, lors de l'annonce de sa retraite par le biais d'un long et riche entretien accordé au quotidien L'Equipe. Une assertion qu'on pouvait prendre au sens propre comme au figuré !