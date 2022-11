Martin Fourcade papa pour la 3e fois ! Une naissance surprise, il révèle le sexe et le prénom du bébé

Comme on dit souvent, jamais deux sans trois mais dans le cas de Martin Fourcade, il faut bien dire qu'on espérait plus vraiment voir l'ancienne star du biathlon avoir un troisième enfant. Véritable légende de son sport, le Français de 34 ans a littéralement tout gagné avec notamment 5 médailles d'or olympiques et plus d'une dizaine de titres de champion du monde. Une domination qui lui a notamment valu le surnom d'Ogre catalan, lui qui ne laissait que des miettes à ses adversaires lors des courses.

À côté de sa prolifique carrière de biathlète, Martin Fourcade est également devenu un homme très épanoui dans sa vie privée, en couple avec Hélène et père de deux adorables filles, Manon (7 ans) et Inès (5 ans). Depuis sa retraite sportif, le grand brun a parfaitement su rebondir en devenant président de la commission des athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024. Si son emploi du temps est assez chargé, le champion trouve malgré tout du temps pour s'occuper de ses filles. Pour les 7 ans de Manon en septembre dernier, ils se sont offerts une belle sortie à deux. "Cadeau de la vie pour cette journée avec ma fille et ma maman. Gâtés par la nature. 7 ans que je t'aime si fort", écrivait-il en cette belle journée.

Depuis hier nous sommes 8 milliards sur notre belle planète, 8 milliards d'êtres humains si différents et si proches

Et des belles journées, Martin Fourcade risque d'en vivre d'autres dans les prochains jours puisque comme il vient de l'annoncer sur son compte Instagram, l'ancien biathlète est devenu papa pour la troisième fois ! Très discret ces derniers mois, ce dernier a gardé l'information secrète jusqu'à aujourd'hui. Il vient tout juste de publier une jolie photo de son enfant lui tenant le doigt, le tout accompagné de ce message : "Depuis hier nous sommes 8 milliards sur notre belle planète. 8 milliards d'êtres humains si différents et si proches. Bienvenue petit garçon. Bienvenue Hugo. Welcome my little boy."