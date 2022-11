Diaporama : Martin Fourcade papa pour la 3e fois ! Une naissance surprise, il révèle le sexe et le prénom du bébé

1 / 13 Martin Fourcade papa pour la 3e fois ! Le champion avait réservé la surprise et révèle le sexe et le prénom

2 / 13 Martin Fourcade - People au 30ème anniversaire du parc d'attractions Disneyland Paris à Marne-la-Vallée. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

3 / 13 Martin Fourcade - Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'Hiver de Pékin 2022 (JO Pékin 2022), le 20 février 2022. © Mickael Chavet/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Mickael Chavet

4 / 13 Martin Fourcade et ses skis - Vente aux enchères "Légende du sport" au profit de l'association Les Etoiles Filantes (association qui aide les familles dont un enfant est atteint du gliome infiltrant du tronc cérébral), dont le parrain de cette année est M.Fourcade, aux Puces du Canal à Lyon. Le 18 septembre 2020 320 000 euros ont été récoltés. Le maillot de Kylian Mbappé a été adjugé à 160 000 euros. © Frederic Chambert / Panoramic / Bestimage © BestImage, Frederic Chambert

5 / 13 Exclusif - Martin Fourcade et Johanne Defay - Dîner de charité Breitling pour l'association "Premiers de cordée" à la Samaritaine à Paris le 8 octobre 2021. Lancement de la montre Superocean de 42 mm en édition limitée de 250 exemplaires,et dîner de charité et vente aux enchères caritative à La Samaritaine, sous le patronage de Breitling, pour récolter des fonds. Le menu de ce dîner unique a été préparé par un duo de chefs : le célèbre colombien J.Arbelaez et l'Italien D.Imbroisi. Attachées aux valeurs de générosité et de solidarité, l'association Premiers de Cordée et Breitling font désormais équipe pour aider les enfants hospitalisés via une pratique sportive adaptée. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

6 / 13 Exclusif - Martin Fourcade - Dîner de charité Breitling pour l'association "Premiers de cordée" à la Samaritaine à Paris le 8 octobre 2021. Lancement de la montre Superocean de 42 mm en édition limitée de 250 exemplaires,et dîner de charité et vente aux enchères caritative à La Samaritaine, sous le patronage de Breitling, pour récolter des fonds. Le menu de ce dîner unique a été préparé par un duo de chefs : le célèbre colombien J.Arbelaez et l'Italien D.Imbroisi. Attachées aux valeurs de générosité et de solidarité, l'association Premiers de Cordée et Breitling font désormais équipe pour aider les enfants hospitalisés via une pratique sportive adaptée. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

7 / 13 Martin Fourcade - Vente aux enchères "Légende du sport" au profit de l'association Les Etoiles Filantes (association qui aide les familles dont un enfant est atteint du gliome infiltrant du tronc cérébral), dont le parrain de cette année est M.Fourcade, aux Puces du Canal à Lyon. Le 18 septembre 2020 320 000 euros ont été récoltés. Le maillot de Kylian Mbappé a été adjugé à 160 000 euros. © Roman Doucelin / Bestimage © BestImage, Roman Doucelin

8 / 13 Exclusif - Martin Fourcade - Dîner de charité Breitling pour l'association "Premiers de cordée" à la Samaritaine à Paris le 8 octobre 2021. Lancement de la montre Superocean de 42 mm en édition limitée de 250 exemplaires,et dîner de charité et vente aux enchères caritative à La Samaritaine, sous le patronage de Breitling, pour récolter des fonds. Le menu de ce dîner unique a été préparé par un duo de chefs : le célèbre colombien J.Arbelaez et l'Italien D.Imbroisi. Attachées aux valeurs de générosité et de solidarité, l'association Premiers de Cordée et Breitling font désormais équipe pour aider les enfants hospitalisés via une pratique sportive adaptée. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

9 / 13 Martin Fourcade - People au 30ème anniversaire du parc d'attractions Disneyland Paris à Marne-la-Vallée le 5 mars 2022. © Disney via Bestimage © BestImage

10 / 13 Martin Fourcade - Vente aux enchères des légendes du sport au profit de l'association "Les Etoiles filantes" à Villeurbanne, le 17 septembre 2020. Une centaine de lots sont proposés à la vente ce jour-là pour venir en aide aux enfants atteints d'une tumeur au cerveau par le biais de cette association, à l'initiative de Tessa Worley, marraine de l'association aux côtés du champion de biathlon Martin Fourcade. © BestImage

11 / 13 Exclusif - Martin Fourcade et Johanne Defay - Dîner de charité Breitling pour l'association "Premiers de cordée" à la Samaritaine à Paris le 8 octobre 2021. Lancement de la montre Superocean de 42 mm en édition limitée de 250 exemplaires,et dîner de charité et vente aux enchères caritative à La Samaritaine, sous le patronage de Breitling, pour récolter des fonds. Le menu de ce dîner unique a été préparé par un duo de chefs : le célèbre colombien J.Arbelaez et l'Italien D.Imbroisi. Attachées aux valeurs de générosité et de solidarité, l'association Premiers de Cordée et Breitling font désormais équipe pour aider les enfants hospitalisés via une pratique sportive adaptée. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

12 / 13 Martin Fourcade - Vente aux enchères des légendes du sport au profit de l'association "Les Etoiles filantes" à Villeurbanne, le 17 septembre 2020. Une centaine de lots sont proposés à la vente ce jour-là pour venir en aide aux enfants atteints d'une tumeur au cerveau par le biais de cette association, à l'initiative de Tessa Worley, marraine de l'association aux côtés du champion de biathlon Martin Fourcade. © BestImage