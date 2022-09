Martin Fourcade passe un anniversaire très nature pour les 7 ans de son adorable Manon !

Il restera pour longtemps encore comme l'un des plus grands athlètes français du 21e siècle. À 33 ans, Martin Fourcade a littéralement tout gagné dans son sport, le biathlon, obtenant notamment 5 médailles d'or olympiques pour une carrière longue de près de 14 ans. Aujourd'hui à la retraite, il n'en reste pas moins un acteur engagé du monde du sport et l'un des acteurs essentiels des Jeux olympiques à Paris en 2024 puisqu'il est président de la commission des athlètes. Un rôle important et très prenant à moins de deux ans de l'une des échéances les plus importantes que notre pays va connaître.

Malgré un emploi du temps certainement très chargé, Martin Fourcade trouve le temps nécessaire pour passer de bons instants en famille. Fin août, il a notamment profité d'un beau moment du côté d'Annecy en compagnie de sa fille Manon puisque le père et la fille sont allés faire une belle randonnée dans la région, mais ils n'étaient pas seuls, la mère du champion étant avec eux. "Cadeau de la vie pour cette journée avec ma fille et ma maman. Gâtés par la nature", écrivait-il à l'époque. Hier, la petite Manon a fêté ses 7 ans et pour l'occasion, le compagnon d'Hélène Uzabiaga lui a adressé un beau message sur son compte Instagram. "7 ans que je t'aime si fort", écrit-il pour accompagner une superbe photo de l'adorable petite brune.