"Cadeau de la vie" - Martin Fourcade : Vacances sportives avec sa fille Manon !

Lorsqu'on a été l'un des plus grands athlètes français de tous les temps, il est difficile de s'arrêter de faire du sport après sa retraite et pour Martin Fourcade, impossible de se la couler douce en bord de plage quand on peut gravir des montagnes. L'ancienne star du biathlon, cinq fois champion olympique, considéré comme le meilleur biathlète de l'histoire et un véritable phénomène. Ultra dominant, il a régné sur sa discipline avant de prendre sa retraite sportive en 2020. Désormais, il fait partie des acteurs essentiels des Jeux olympiques à Paris en 2024 puisqu'il est président de la commission des athlètes. Une belle reconversion qui ne lui laisse que peu de temps, mais il a réussi à en trouver pour partir en vacances avec sa famille.

En couple avec la belle Hélène Uzabiaga, l'ancien biathlète et l'heureux papa de deux jeunes filles, Manon (née en septembre 2015) et Inès (née en mars 2017) et pour les vacances, il a décidé d'emmener son aînée pour un petit séjour sportif dans les montagnes. C'est du côté d'Annecy (Haute-Savoie) et plus précisément au sommet de la montagne de la Tournette que Martin Fourcade a décidé de se rendre avec Manon, mais également sa mère. "Cadeau de la vie pour cette journée avec ma fille et ma maman. Gâtés par la nature", écrit-il dans une publication mise en ligne sur son compte Instagram hier après-midi. Sur les très jolies photos, on peut voir le magnifique paysage, les animaux qui le composent ainsi que l'adorable petite Manon, bien équipée pour une sortie en montagne.