Diaporama : Mathilda May est mariée ! L'actrice est devenue "Mme Johnson", annonce en photo avec son rappeur

1 / 13 Mathilda May est mariée ! L'actrice est devenue "Mme Johnson", annonce en photo avec son rappeur

2 / 13 Exclusif - Mathilda May - Soirée "Beauté et Gastronomie" chez Lucie Saint-Clair Paris pour une dégustation de caviar et des ateliers coiffure à Paris. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset-Lacroix

3 / 13 Exclusif - Mathilda May et son compagnon Sly Johnson - Soirée caritative des parrains de l'Appel national pour la Tsedaka au Pavillon d'Armenonville à Paris, France, le 27 novembre 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

4 / 13 Exclusif - Mathilda May et son compagnon Sly Johnson - Avant-première du film "Sans Toi" au cinéma l'Entrepôt à Paris le 11 janvier 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

5 / 13 Exclusif - Sly Johnson et sa compagne Mathilda May - Soirée caritative des parrains de l'Appel national pour la Tsedaka au Pavillon d'Armenonville à Paris, France, le 27 novembre 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

6 / 13 Gérard Darmon et Mathilda May à la première du film "Pourvu que ca dure". © BestImage

7 / 13 Mathilda May et son compagnon Sly Johnson - Avant-première du film "West Side Story" réalisé par S. Spielberg au Grand Rex à Paris le 2 décembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

8 / 13 Gérard Darmon et Mathilda May - Générale de la pièce "Ils s'aiment" à Paris. © BestImage

9 / 13 Exclusif - Mathilda May et son compagnon Sly Johnson - Avant-première du film "Sans Toi" au cinéma l'Entrepôt à Paris le 11 janvier 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

10 / 13 Mathilda May et son compagnon Sly Johnson - Avant-première du film "West Side Story" réalisé par S. Spielberg au Grand Rex à Paris le 2 décembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

11 / 13 Gérard Darmon et Mathilda May - Concert à l'Olympia. © BestImage

12 / 13 Mathilda May et Philippe Kelly - Soirée 'One & Only' au musée Baccarat. © Guillaume Gaffiot/ Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot