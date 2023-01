Mathilda May est mariée ! L'actrice est devenue "Mme Johnson", annonce en photo avec son rappeur

Déjà mariée à deux reprises

Ce mariage n'est pas le premier pour Mathilda May, l'actrice a déjà dit "oui" à deux reprises par le passé. Une première fois au musicien Paul Powell, puis une seconde au compositeur Philippe Kelly. Mais elle est surtout connue pour son ancien couple avec Gérard Darmon, avec qui elle a vécu une idylle de 1994 à 1999. Ensemble, ils sont notamment devenus parents de Sarah (28 ans et co-fondatrice de la marque de décoration We Are Kōsame) et Jules (25 ans).