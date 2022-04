Gérard Darmon et Mathilda May : photos de leur fille Sarah, une sublime femme d'affaires

Désireuse d'apporter "du bien-être dans la vie des gens", la jeune femme souhaite avec cette marque revenir à des achats plus responsables et plus durables. "Comme si nous nous étions rendus compte tous ensemble, au cours de longues discussions, qu'il fallait prendre du recul. Du recul dans nos carrières intenses, dans ce monde de sur-consommation, et d'achats insignifiants. Nous voulions retrouver un mode de vie simple et équilibré. Pour nous, et pour vous", indique ainsi le site internet de leur marque.

Un mobilier authentique destiné aux "personnes qui recherchent un mode de vie simple mais élevé", la marque We Are Kōsame est empreinte de la culture de Bali. Ainsi, les pièces des collections sont souvent constituées de bois rustique et de matières nobles et naturelles.