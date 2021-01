Gérard Darmon et Mathilda May : Retour sur leur histoire d'amour et leur coup de foudre spécial

Près de trente-cinq ans de carrière, de nombreux films et autant de pièces de théâtre, un César de Meilleur espoir féminin... Mathilda May a des choses à raconter ! Elle les a écrites dans ses mémoires parues en avril 2018. La comédienne y parlait également d'amour et racontait son coup de foudre pour Gérard Darmon, le père de ses deux enfants.

Mathilda May et Gérard Darmon ont vécu une relation amoureuse pendant cinq ans, entre 1994 et 1999. L'actrice est revenue sur cette romance dans son autobiographie, intitulée V.O. (éditions Elon). "Il apparaît quelque part, n'importe où, et on ne voit que lui. Alors que moi, je peux très facilement passer inaperçue", écrit-elle, avant de revenir sur une anecdote. Gérard Darmon avait assisté à une pièce de théâtre dont elle était la star. Mathilda May a perdu sa voix en pleine représentation. "Plus un son, raconte Mathilda May. Je me racle la gorge, je force, je pousse, rien. Aphone. Chesnais m'apporte un verre d'eau, la salle entière souffre pour moi. Je vais crever, là, devant tout le monde. Ils ont pitié. Finalement, dans un râle, chuchotant comme après une trachéotomie, ma voix est revenue."

Avant de rencontrer Gérard Darmon, Mathilda May n'était pas chanceuse en amour. Elle décrit ses ex-compagnons comme "des prédateurs, des cerveaux pervers [qui lui] ont infligé des violences psychologiques" inimaginables. "Comme j'avais une mauvaise estime de moi, je ne me sentais pas digne d'être aimée. Alors j'avais bien de la chance qu'ils veuillent de moi !, reconnaît l'auteur de V.O. Il m'a fallu faire le ménage dans ma tête. Je n'avais pas le choix, j'étais dans un mal-être tellement profond."