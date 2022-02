Mathilda May trahie par son ex : il l'a quittée pour l'ex-femme d'un président

A 56 ans, Mathilda May est une femme heureuse en amour, en couple avec le discret Sly Johnson. Mais, au cours de sa vie, elle a fréquenté d'autres hommes dont... Richard Attias. L'homme d'affaires n'a pas laissé que des bons souvenirs à la populaire comédienne, qui avait mal vécu leur rupture surprise avant de s'en remettre.

En effet, après deux mariages - avec Paul Powell puis Philippe Kelly - et une longue romance avec Gérard Darmon - avec qui elle a eu deux enfants - Mathilda May avait fait la rencontre de Richard Attias. Une courte liaison de quelques mois qui se finira par une séparation à l'initiative du businessman marocain, ancien président de Publicis Events Worldwide qui a depuis fondé Richard Attias & Associates. Ce dernier l'avait plaquée pour aller vivre une autre histoire de coeur avec... Cécilia Sarkozy. Celle-ci, à l'époque mariée avec l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, divorcera en 2007 pour épouser Richard Attias l'année d'après, à New York.

Cette histoire a laissé des traces dans l'esprit et le coeur de Mathilda May. "C'est à moi que j'en veux le plus d'avoir été aussi dupe", avait admis l'actrice dans les colonnes du magazine Paris Match en 2008. Mais, en dépit de cette trahison amoureuse, la star césarisée avait préféré prendre le parti de voir le verre moitié plein. "Je ne me suis jamais sentie aussi bien depuis que je suis seule. Une rupture c'est toujours douloureux : mais cette épreuve s'est transformée, pour moi, en aubaine. Un mal pour un bien", ajoutait la comédienne.

Tout cela est désormais de l'histoire ancienne, Mathilda May ayant retrouvé l'amour. Elle fréquente discrètement le rappeur Sly Johnson, ancien membre du Saïan Supa Crew. "Sly et Mathilda ont même tous deux collaboré ensemble en 2016, alors que la comédienne avait signé la chorégraphie du trio Amala-Junior-Sly", relatait Gala l'an dernier dans un portrait consacré à son nouveau compagnon.

