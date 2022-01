Thierry Godard et sa femme Sophie Guillemin complices face à Mathilda May et son compagnon pour leur film

Alors que le box-office est actuellement en ébullition grâce à l'énorme carton de Spider-Man : No Way Home, les spectateurs pourront prochainement passer d'un blockbuster hollywoodien à un film français d'un genre particulier... Avec Sans Toi, Sophie Guillemin réalise son premier long-métrage dans lequel elle joue aussi et donne la réplique à son mari Thierry Godard, qu'elle filme nu.

L'avant-première de Sans Toi s'est tenue le 11 janvier, au cinéma L'Entrepôt dans le 14e arrondissement de Paris, en présence du couple. Après plusieurs poses dans sa carrière d'actrice, Sophie Guillemin (L'Ennui, Harry, un ami qui vous veut du bien...) revient à la fois comme comédienne mais aussi comme réalisatrice. Pour ce projet, elle a enrôlé son mari l'acteur Thierry Godard, visage bien connu du petit écran (Un village français, Germinal...). "Il y a même nos enfants qui jouent : mes deux filles et le grand fils de Thierry, Lino, 21 ans, qui a la fibre de comédien. Et tous les acteurs qui jouent dedans sont vraiment des amis dans la vie", relate la réalisatrice en interview avec Ouest-France.

Lors de l'avant-première, le couple était entouré de VIP : Bruno Solo (qui joue dans le film), Mathilda May et son compagnon Sly Johnson, Frédérique Bel, Arié Elmaleh ou encore Laurent Bateau, Camille Esteban, François Feroleto et sa compagne Valérie Karsenti, Hippolyte Girardot, Elodie Navarre, Camille Japy...

Nos confrères d'Allociné relate le pitch du film : "Antoine est un cinquantenaire urbain, grand négociant en vin. Un homme en apparence solide et sûr de lui. Un jour, il reçoit un étrange coup de téléphone de Russie - il n'entend qu'un bruit de respiration au bout du fil. Il est persuadé que c'est un appel de Solange, une femme qu'il avait rencontrée quatre ans auparavant à Moscou et qu'il avait passionnément aimée avant qu'elle ne disparaisse de sa vie. Ébranlé par cet appel, Il plaque tout, travail et famille, et part à sa recherche. Un voyage qui l'amène à Moscou, Saint-Pétersbourg, puis dans le grand nord. Il se lance corps et âme dans ses vaines recherches, et les souvenirs passés avec Solange l'obsèdent. Epuisé, au bord de la perdition, il est recueilli par les habitants d'une maison perdue au bord d'un lac gelé : un séjour initiatique qui va le transformer."

Sans Toi, dans les salles le 12 janvier 2022.